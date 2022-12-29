Госдеп назвал Китай единственным соперником США, способным изменить миропорядок

Официальный представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который намерен изменить существующий миропорядок, – сообщают СМИ.

В заявлении пресс-секретаря американского госдепа, в частности, говорится: «КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок, становясь все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в достижении этой цели».

Вашингтон, Иван Бабурин

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