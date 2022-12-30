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Пятница, 30 декабря 2022, 18:35 мск

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Правительство РФ предложило Путину прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы

Фото: пресс-служба Кремля

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную Думу предложения прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря, говорится: «Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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