Правительство РФ предложило Путину прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Государственную Думу предложения прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря, говорится: «Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы».

Москва, Иван Бабурин

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