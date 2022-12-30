Финляндия планирует вступить в НАТО летом 2023 года

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в пятницу, 30 декабря, заявил, что его страна может стать членом НАТО к июлю следующего года, – сообщает агентство Yle.

Как сообщает портал, глава финского минобороны сказал, что «есть веские основания полагать, что к запланированному саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля 2023 года, Финляндия станет членом НАТО. Мы отвечаем критериям членства в Североатлантическом альянсе и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде».

«Финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно для будущего членства в альянсе. С сильной оборонной промышленностью Финляндия укрепит свою оборону и безопасность поставок», – добавил Кайкконен.

Напомним, что в мае 2022 года, Финляндия и Швеция подали заявление на членство в НАТО, однако решение этих стран до сих пор не поддерживают Турция и Венгрия.

Хельсинки, Иван Бабурин

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