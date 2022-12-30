Экс-главный раввин Москвы: Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что Зеленский разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля, – сообщает британское издание The Guardian.

В интервью британскому изданию Пинхас Гольдшмидт сказал, что «не знает, насколько евреем себя чувствует президент Украины Владимир Зеленский» и отметил: «Он разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля».

«Покажите мне другую страну, находящуюся во власти нацистов, где процветает еврейская община», – заявил бывший главный раввин Москвы, но при этом добавил, что «большая часть еврейской общины Украины уехала и теперь является беженцами в Германии, Австрии и Румынии».

В том же интервью The Guardian Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России.

«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», – заявил экс-главный раввин Москвы и продолжил: «Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать. Пока можно и прежде чем их сделают козлами отпущения за трудности, вызванные военной операцией на Украине».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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