Путин наградил Светлану Медведеву «За благодеяния»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 декабря, наградил знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность супругу заместителя председателя Совбеза РФ Светлану Медведеву.

В опубликованном указе главы государства говорится: «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия «За благодеяния» Медведеву Светлану Владимировну – президента Фонда социально-культурных инициатив»

Москва, Иван Бабурин

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