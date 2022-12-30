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Пятница, 30 декабря 2022, 21:51 мск

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Путин наградил Светлану Медведеву «За благодеяния»

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 декабря, наградил знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность супругу заместителя председателя Совбеза РФ Светлану Медведеву.

В опубликованном указе главы государства говорится: «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия «За благодеяния» Медведеву Светлану Владимировну – президента Фонда социально-культурных инициатив»

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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