Госдеп выступил с угрозами Китаю

Официальный представитель Госдепартамента США после того, как президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 декабря, поговорил по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином, предупредил Китай о последствиях, если тот будет поставлять оружие России, – сообщают СМИ.

Комментируя переговоры лидеров КНР и России, представитель Госдепа заявил: «Китай столкнется с последствиями в том случае, если решит поставить оружие России. Пекин говорит о своем нейтралитете, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывается в тесные отношения с Россией. Мы внимательно следим за шагами Пекина. США продолжат внимательно следить за ситуацией».

«США и Европа предупредили КНР о возможных последствиях помощи России в спецоперации на Украине, а также содействия в обходе введенных западными странами санкций», – заявил представитель американской дипломатии

Вашингтон, Иван Бабурин

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