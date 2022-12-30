Бундесверу не хватает всего, что только можно

Уполномоченная парламента ФРГ Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что Бундесверу не хватает практически всего, что только можно,– сообщают в пятницу, 30 декабря, немецкие издания Rheinische Post и General-Anzeiger.

В интервью изданиям Ева Хёгль сказала: «У Бундесвера слишком мало практически всего, что только можно, а конкретно – личного снаряжения, например, шлемов, рюкзаков, бронежилетов. Не хватает малого и крупного оборудование и техники – от радиостанций, боеприпасов до танков».

«С начала конфликта на Украине стала понятна необходимость улучшения оснащения солдат и условий для восстановления полной боеготовности Бундесвера. У нас сейчас ситуация с оснащением хуже, чем до 24 февраля, поскольку многое было передано в рамках поддержки Украины, но взамен не было получено ничего», – заявила журналистам уполномоченная парламента ФРГ Бундестага по вопросам обороны.

Берлин, Иван Бабурин

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