Постпредство России при ООН: Уничтожение украинской государственности не является целью СВО

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 30 декабря, заявил, что Россия отвергает попытки Запада утверждать, что целью СВО является уничтожение украинской государственности, – сообщает ТАСС.

В ходе трансляции в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, каким видится будущее Украины, Полянский сказал: «Это будет зависеть прежде всего от народа Украины. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась. Это, скорее, западные оппоненты пытаются таким образом представить нашу позицию, пугая тем, что целью специальной российской операции является уничтожение Украины, борьба с украинским языком, ее русификация».

«Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза. Это можно понимать по-разному, это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться», – заявил российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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