В Израиле будут задерживать демонстрантов, мешающих автотранспорту

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в понедельник, 9 января, заявил, что отдал распоряжение полиции проводить задержания протестующих в случае, если они создают помехи для движения транспорта, – сообщает сайт N12.

В ходе своего выступления на заседании парламентской фракции «Оцма Йегудит» Бен-Гвир сказал: «Я сказал руководству полиции, что я не имею ничего против демонстраций, однако тех протестующих, что перекрывают дороги и создают помехи транспорту, следует задерживать. А к демонстрациям в Тель-Авиве следует относиться также, как к демонстрациям в Иерусалиме, а к левым демонстрациям – также, как к правым».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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