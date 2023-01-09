В Берлине заявили, что «война на Украине – не наша война»

Глава правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в понедельник, 9 января, заявил, что участие в конфликте России и Украины не соответствует интересам Германии, гораздо важнее восстановить экономические отношения с Москвой, – сообщает пресс-служба партии «АдГ».

В заявлении Тино Хрупалла, распространенном пресс-службой «Альтернативы для Германии», говорится: «Федеральное правительство толкает Германию к войне с Россией. Но война на Украине – не наша война. Нет обязательств в рамках ЕС или НАТО по оказанию помощи, которые вынуждали бы нас вставать на чью-либо сторону. Поставки оружия не отвечают интересам Германии. В интересах наших граждан было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией».

Берлин, Иван Бабурин

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