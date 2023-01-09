Власти США не планируют сокращать военную помощь Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 9 января, заявил, что администрация США не ожидает в 2023 году сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с представителями СМИ пресс-пула Белого дома, которые сопровождают Джо Байдена в поездке в Мексику, отвечая на вопрос о том, могут ли республиканцы в Конгрессе ограничить оказание помощи Украине, Салливан сказал: «В прошлом году мы запросили в рамках объединенного законопроекта $37 млрд, поскольку думали, что столько нам будет нужно до конца финансового года. Конгресс фактически увеличил эту сумму до $45 млрд. Это те средства, которые были ассигнованы. Это те средства, которые мы начинаем выделять. И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали».

«Администрация США точно располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем оказания экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики», – подчеркнул помощник Джо Байдена по национальной безопасности.

Мехико, Иван Бабурин

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