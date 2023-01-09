Эр-Рияд планирует отменить ограничения, связанные с COVID-19, во время хаджа в этом году,

Министр Саудовской Аравии по делам хаджа Тауфик Аль-Рабия в понедельник, 9 января, заявил, что при организации хаджа в 2023 году власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за COVID-19 ранее, – сообщают СМИ.

В Twitter министерства Аль-Рабия написал: «Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса. Возрастных ограничений не будет. В 2019 году хадж совершили примерно 2,6 млн. человек. Однако на фоне пандемии власти королевства в 2020 и 2021 году допустили на хадж лишь ограниченное число паломников, а в 2022 году – 1 млн человек. При этом в 2022 году хадж могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний».

Хадж – паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама – Кааба, в 2023 году должен начаться 26 июня.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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