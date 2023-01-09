Главы нескольких европейских МИД вызвали послов Ирана

Европейская служба внешних связей (EEAS), а также министерства иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и в понедельник, 9 января, вызвали послов Исламской Республики Иран в связи с вынесением смертных приговоров участникам недавних протестов в стране, – сообщают СМИ.

Сообщается, что генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино в беседе с послом Исламской республики в ЕС «ужаснулся в связи с казнями двух иранцев».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли «выразил осуждение послу Ирана».

Со своей стороны, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что вызвала посла Ирана, чтобы «высказать ему строгое осуждение в связи со смертными приговорами и репрессиями, которые происходят в этой стране».

В свою очередь глава германской дипломатии Анналена Бербок отметила, что заявила послу о том, что «такие репрессии и смертные казни повлекут серьезные последствия».

Следует напомнить, что в субботу, 7 января, судебные власти Ирана сообщили о казнях двух протестующих, признанных виновными в убийстве добровольца из военизированного формирования «Басидж», по их данным, осужденные совершили убийство 3 ноября близ Тегерана во время акции протеста против иранского руководства.

Брюссель, Иван Бабурин

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