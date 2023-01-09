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Вторник, 10 января 2023, 01:05 мск

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Саакашвили запивал психотропные лекарства коньяком

Фото пользователя Facebook Михаила Саакашвили

Глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Грузии Малхаз Уртмелидзе на суде об отсрочке наказания Михаила Саакашвили в понедельник, 9 января, заявил, что отбывающий наказание экс-президент республики до ареста и заключения в грузинскую тюрьму принимал психотропные препараты и выпивал до двух бутылок коньяка в день, – сообщают местные СМИ.

Как передают журналисты, Уртмелидзе в ходе заседания задал вопрос эксперту со стороны защиты, неврологу из США Эммануэлю Лахани, является нормальным ли прием подобных препаратов с алкоголем?

«Саакашвили сам рассказал врачам, что ему не удавалось избавиться от тревоги и он для успокоения принимал алкоголь» – отметил чиновник.

На что Лахани заявил, что «принятие психотропных препаратов с большим количеством алкоголя является с медицинской точки зрения ненормальным, но ничего плохого в самом факте принятия алкоголя в пределах нормы эксперт не видит».

По мнению эксперта со стороны защиты экс-президента Грузии, Саакашвили «беспокоят разные дисфункции, в том числе головного мозга, спинного мозга, пищеварительной системы, судороги, а также – деменция. Нарушение периферической нервной системы, что усложняет передвижение». Лахани также подтвердил утверждение адвокатов Саакашвили, что этот перечень диагнозов является основанием для отсрочки наказания.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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