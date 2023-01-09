Британская полиция потратила более 60 тысяч фунтов на символику ЛГБТ

Исследователь из Альянса налогоплательщиков Британии Том Райан заявил, что его единомышленники возмущены тем, что полиция тратит тысячи фунтов на покупку вещей с символикой ЛГБТ, – сообщает RT в понедельник, 9 января, со ссылкой на издание The Telegraph.



В интервью газете Райан сказал: «Они покупали радужные ручки, свистки, карандаши, флаги и оформляли соответствующим образом патрульные машины. Согласно отчету, с 2019 по 2022 год правоохранители потратили на это £66 тыс. (более 5 млн. рублей, – прим. ред.). Начальников полиции поймали с поличным, когда они тратили деньги на чушь».

Лондон, Иван Бабурин

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