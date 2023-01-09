США выступили с угрозами в адрес Китая

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 9 января, заявил, что Пекин понесет издержки в случае оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Прайс сказал: «Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности. Вашингтон ясно дал понять властям Китая, в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре, какова будет цена, если Пекин решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставить помощь в сфере безопасности, которая будет использована при проведении специальной военной операции России на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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