В Белоруссии завершилась сверка военнообязанных

Министерство обороны Белоруссии во вторник, 10 января, заявило, что в республике завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных, – сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы белорусского минобороны, в частности, говорится: «В Республике Беларусь завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных… Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки».

«Оставшиеся 5% военнообязанных – это люди, которые либо болели, либо находились за границей», – отметила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева.

Следует отметить, что ранее представители оборонного ведомства и руководства Белоруссии заявляли о том, что мероприятия по сверке являются плановыми и не подразумевают мобилизацию.

Минск, Иван Бабурин

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