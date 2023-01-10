Боевики киевского режима разграбили церкви при отступлении на Донбассе

Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР во вторник, 10 января, заявило, что украинские военные во время отступления из населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик разграбили церкви.

В пресс-службе ведомства, в частности, сообщили следующее: «В ходе отступлений уже во время специальной военной операции украинские националисты умышленно обстреливали церкви, чтобы лишить мирных жителей оставляемых ими территорий возможности ходить на службу. Кроме этого, часть храмов и прихрамовых зданий были заминированы. Это делалось в первую очередь для того, чтобы напугать священнослужителей и прихожан. Оставляемые храмы нередко разграблялись, из них националисты выносили иконы и святыни… Большую часть святынь удалось сохранить благодаря смелости настоятелей и прихожан, а также действиям военнослужащих РФ».

Луганск, Иван Бабурин

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