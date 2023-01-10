Ереван пожаловался на Баку в Госдеп

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время беседы с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид во вторник, 10 января, пожаловался на действия Азербайджана из-за ситуации в Карабахе, – сообщает РИА Новости.

В сообщении на сайте МИД Армении, в частности, говорится: «Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Было подчеркнуто, что Азербайджан своими действиями грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года (глав Армении, Азербайджана и России, прим – ред.)... Якобы экологические обоснования и обвинения азербайджанской стороны при блокировании Лачинского коридора являются ложными. Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный ноябрьским трехсторонним заявлением».

Ереван, Иван Бабурин

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