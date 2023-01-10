Швеция готовится передать Киеву наступательное вооружение

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём на брифинге заявил, что Швеция намерена поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer в качестве наступательного оружия, – сообщает во вторник, 10 января, телеканал Sky News.

Выступая перед журналистами, Бильстрём заявил: «Украине необходимо получить больше наступательного оружия от Запада. Швеция должна внести свой вклад в это».

В свою очередь издание Expressen пишет, что глава шведской дипломатии подтвердил, что решение о поставках Украине установок Archer.

«В настоящее время вопрос состоит не в том, должен ли Стокгольм отправить данный вид вооружения, а в том, когда он это сделает», – заявил Тобиас Бильстрём в интервью изданию.

Стокгольм, Иван Бабурин

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