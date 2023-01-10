CNN: В офисе аналитического центра Байдена среди обнаруженных секретных документов были разведданные об Украине, Иране и Британии

В офисе аналитического центра имени Байдена в Вашингтоне среди обнаруженных секретных документов были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании, – сообщает во вторник, 10 января, CNN.

В материале телеканала со ссылкой на источники говорится: «Среди секретных документов времен работы Байдена вице-президентом, обнаруженных в частном офисе прошлой осенью, оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Соединенного Королевства. Документы датированы 2013-2016 годами. Секретные материалы были в коробках с семейным архивом, часть бумаг касалась похорон сына Байдена Бо, там же были и письма с соболезнованиями».

Напомним, накануне телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники о том, что в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена обнаружено порядка 10 секретных документов времен вице-президентства Байдена.

Со своей стороны, в Белом доме подтвердили, что документы были обнаружены адвокатами Байдена 2 ноября 2022 года перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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