Пушилин: После Соледара усилия будут направлены на Северск и Артемовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник, 10 января, заявил, что после занятия Соледара усилия будут направлены на установление контроля над Артемовском и Северском, – сообщает Россия 1.

В эфире телеканала Пушилин сказал: «В Северске тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления».

Ранее сегодня врио главы ДНР сообщил, что «Соледар и Артемовск очень близки к освобождению», а также что это единственное направление, через которое ВСУ «еще могут отступать», украинские военные оказывают сопротивление, но «подразделения, в частности Вагнера, – они прямо идут вперед».

«После взятия Соледара откроются очень благоприятные перспективы для установления контроля над Артемовском и Северском, где также достаточно серьезные укрепления ВСУ», – заявил Пушилин.

Донецк, Иван Бабурин

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