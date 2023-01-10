Эстония пообещала Украине «максимально возможную военную помощь»

Президент Эстонии Алар Карис в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 10 января, заявил, что Таллинн продолжит оказывать максимально возможную военную помощь Киеву, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Карис написал: «Эстония делает все, чтобы всячески способствовать победе Украины. Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером. Должна продолжаться мощная международная поддержка Украины».

«Для достижения успеха необходимо укрепление военного потенциала Украины, прежде всего за счет средств ПВО, артиллерийских систем и бронетанковой техники. Эстония разъясняет союзникам и партнерам, что прибытие таких систем вооружения на Украину должно произойти как можно скорее, потому что это имеет решающее значение», – отметил эстонский президент.

В свою очередь, Зеленский своем микроблоге в Twitter написал: «Обсудил оборонную поддержку и ситуацию на фронте с президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины».

Таллинн, Иван Бабурин

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