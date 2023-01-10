Пушилин: Российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 10 января, заявил, что вооруженные силы России полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе и контролируют центр Соледара, – передает 1 канал.

В эфире телеканала лидер ДНР, в частности, сказал: «Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, и сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой Народной Республики».

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений «Вагнера», – добавил Денис Пушилин.

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»