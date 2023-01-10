Канада купит у США комплекс ПВО для Украины

Глава минобороны Канады Анита Ананд во вторник, 10 января, заявила, что Канада планирует закупить у США для передачи Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Ананд написала: «Сегодня утром я разговаривала с министром обороны Украины Алексей Резниковым и услышала его напрямую: системы ПВО являются главным приоритетом Украины. Вот почему Канада закупает в США национальный усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс (NASAMS) для передачи Украине».

В свою очередь Резников в своем микроблоге в Twitter написал следующее: «Сегодня был очень продуктивный разговор с моим близким другом Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие предстоящие новости из Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность. С нетерпением ждем официального объявления. Спасибо Канаде за поддержку Украины».

Оттава, Иван Бабурин

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