Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Соледар

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ночью в среду, 11 января, сообщил, что подразделения его группы взяли под контроль всю территорию Соледара, – сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пригожина.



Через свою пресс-службу, Пригожин, в частности, заявил: «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Донецк, Иван Бабурин

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