Американские конгрессмены проголосовали за создание комитета по конкуренции с Китаем

Палата представителей конгресса США во вторник, 10 января, приняла резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР, – сообщают СМИ

Согласно результатам голосования, «за» поддержку резолюции высказались 365 конгрессменов, «против» – 65.

Один из лидеров республиканского меньшинства в палате представителей Стив Скализ в ходе дебатов перед голосованием завил: «За последние четыре года президент Байден и демократы в палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая. Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи».

Сообщается, что главой специального комитета может стать Майк Галлахер, ранее выдвинутый на эту должность новым спикер палаты представителей Кевином Маккарти.

Всего в комитет войдут 16 конгрессменов – семь демократов и девять республиканцев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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