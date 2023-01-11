Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 11 января, произвел сегодня новые назначения руководства специальной военной операцией, – сообщили в минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова на посту командующего Объединенной группировкой войск назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким».

«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», – заявили в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»