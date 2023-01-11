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NewDayNews.ru

Среда, 11 января 2023, 19:57 мск

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Глава минобороны Турции призвал украинского коллегу к немедленному прекращению огня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым в среду, 11 января, заявил о необходимости немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших жертв, – сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что глава минобороны Турции в ходе переговоров «подчеркнул важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе».

«Турция во главе с президентом будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор», – заявил Хулуси Акар.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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