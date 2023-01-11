Боевые самолеты и корабли КНР в четвертый раз за неделю вошли зону ПВО Тайваня

Министерство обороны Тайваня в среду, 11 января, сообщило, что боевые самолеты и корабли Китая в четвертый раз за неделю вошли в тайваньскую юго-западную зону противовоздушной обороны, – сообщает «Военное обозрение».

В заявлении пресс-службы министерства обороны Тайваня, опубликованном на странице в социальной сети говорится: «Группировка нарушителей состояла из восьми самолетов и трех кораблей. Сообщается, что два китайских самолета (Су-30 и Y8-EW) пересекли условную линию, проходящую ровно посередине Тайваньского пролива. В течение последней недели подобное приближение сил НОАК к острову происходит в четвертый раз».

«Вооруженные силы Тайваня внимательно отслеживают ситуацию вокруг острова, особенно в проливе, отделяющем его от азиатского побережья. Именно с данного направления военные самолеты и корабли Китая вошли сегодня в тайваньскую юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО)», – добавили в военном ведомстве Тайваня.





Тайбэй, Иван Бабурин

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