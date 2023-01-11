Гросси надеется на скорую встречу с Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 11 января, заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным, – передает итальянский телеканал Rainews24.

В эфире телеканала, отвечая на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным, гендиректор МАГАТЕ сказал: «Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать. Осенью в Санкт-Петербурге была глубокая и искренняя беседа с Владимиром Путиным. Мы договорились продолжить диалог по проблеме АЭС. Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать».

«Мы должны быть ближе к решению. Я повторю, это не невозможно. Встреча необходима, чтобы прийти к соглашению», – заявил Гросси

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в комментарии агентству Интерфакс заявил, что «в настоящий момент этой встречи в графике у президента нет».

Также глава МАГАТЭ сообщил, что в его планах на следующей неделе должна состояться поездка на Украину, где он будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Затем Гросси рассчитывает посетить Россию.

Вена, Иван Бабурин

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