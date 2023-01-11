В Соледаре идет «жесткая зачистка»

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» в среду, 11 января, заявил, что Вооруженные силы РФ в Донецкой Народной Республике ведут «жесткую» зачистку как города Соледара, так и его окрестностей, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству офицер сказал: «Идет жесткая зачистка города. Берут в плен, кого можно взять. Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен»

Следует отметить, что ранее сегодня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что в городах Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются около 7,5 тыс. гражданских лиц.

Во время общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Согласно информации, которую предоставляют нам местные власти, в городах Бахмут и Соледар, которые подвергаются обстрелам, остаются около 7,5 тыс. жителей. Разрушены или серьезно повреждены дома и объекты инфраструктуры. В силу продолжающихся ожесточенных боев возможности для оказания гуманитарной помощи и эвакуации остающихся там жителей крайне ограничены».

Соледар, Иван Бабурин

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