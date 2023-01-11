Заместитель председателя Совета безопасности ВФ Дмитрий Медведев в среду, 11 января, заявил, что танки, выпрашиваемые Зеленским, превратятся на Украине в ржавое железо.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид».



«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

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