Токио и Лондон договорились о взаимном размещении вооруженных сил

Главы правительств Японии Фумио Кисида и Великобритании Риши Сунак в среду, 11 января, подписали соглашение в сфере обороны, позволяющее обоюдное размещение вооруженных сил на территориях своих стран, – передает Associated Press.

Как сообщает агентство, подписанный сторонами договор предусматривает, в том числе, увеличение масштабов и сложности учений с участием военных двух стран.

«Договор между Лондоном и Токио находился в разработке несколько лет, и в минувшем мае Кисида обсуждал его с тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном. Это первое подобное соглашение Японии с европейской страной. Следует напомнить, что Япония и Британия укрепляют военное сотрудничество на фоне растущего беспокойства Токио и Лондона в связи с политикой проводимой КНР. В декабре в обновленных трех ключевых документах в области безопасности японские власти назвали Китай самым серьезным вызовом для Токио в военной сфере», – пишет Associated Press.

Отмечается, что 2023 году к Японии перешло председательство в G7, и премьер Кисида в настоящий момент находится в турне по Британии, Франции, Италии, Канаде и США. В пятницы у Кисиды запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом.

Лондон, Иван Бабурин

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