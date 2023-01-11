В Соледаре уничтожено 500 украинских боевиков. Гуманитарного коридора не будет

Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин в среду, 11 ноября, сообщил, что в Соледаре уничтожено 500 украинских военных, при этом мирные жители из города были выведены.

В сообщении в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, в частности, говорится: «Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт».

Соледар, Иван Бабурин

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