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Четверг, 12 января 2023, 01:02 мск

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В России переход на новую систему призывного возраста может начаться уже весной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, – пишет в среду, 11 января, «Парламентская газета».

В интервью изданию Картаполов сказал: «До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после – привести эти данные в соответствие с военным заданием».

«На первых порах призывать будут «по смешанному типу», то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный – 30 лет, займет от одного года до трех лет», пояснил председатель комитета Госдумы по обороне.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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