Назарбаева лишили звания «Елбасы»

Конституционный суд Казахстана в среду, 11 января, постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан», провозглашающий экс-президента республики Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы), и наделявшим его рядом привилегий и полномочий – сообщают СМИ.

В постановление суда отмечается, что «в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он объявляется утратившим силу».

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет – до марта 2019 года, когда на посту президента республики его сменил Касым-Жомарт Токаев.

Астана, Иван Бабурин

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