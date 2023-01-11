Путин выступил с поздравлением по случаю Дня работника прокуратуры

Президент России Владимир Путин, в четверг, 12 января, поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником и призвал оказать содействие в интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, а также уделять особое внимание соблюдению прав мобилизованных и добровольцев – сообщает Кремль.

В видеопоздравлении главы государства говорится: «Уверен, вы и впредь будете осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законов, защищать людей от беззакония, равнодушия и произвола. Ключевыми направлениями вашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России. Сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей».

Кроме того, Путин сказал, что важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

«Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», – отметил российский лидер.

В завершении Владимир Путин сказал: «Хочу подчеркнуть: прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий, будете достойно хранить и приумножать лучшие традиции своих предшественников.

Повторю главное: наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его чёткое исполнение обеспечено государством. Ещё раз поздравляю прокуроров и ветеранов ведомства с праздником. Желаю вам здоровья и успехов».

Москва, Иван Бабурин

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