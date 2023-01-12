Международная федерация журналистов обеспокоена «поворотом к авторитаризму украинского правительства»

Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists – IFJ) в четверг, 12 января, заявила, что подписанный 29 декабря 2022года Зеленским закон «О медиа» угрожает свободе СМИ, – сообщили в организации.

В заявлении IFJ, в частности, говорится: «Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране. Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов».

Следует отметить, что согласно новому украинскому закону «О медиа» теперь киевские власти могут штрафовать и закрывать любое медиа, если по каким-то причинам им не понравится контент.

Брюссель, Иван Бабурин

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