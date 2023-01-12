Обнаружены очередные «секретные документы Байдена». Байден сознался

Юридический советник президента США Ричард Заубер заявил, что очередное небольшое количество документов с пометкой «секретно» обнаружили юристы президента США Джо Байдена в гараже его дома в городе Уилмингтон (штат Делавэр), – сообщает в четверг, 12 января, агентство Reuters.

В комментарии агентству Заубер сказал, что «еще один подобный документ найден в комнате, примыкающей к гаражу. При этом отмечается, что в доме семьи Байденов в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) засекреченные материалы не обнаружены.

Позже появилось сообщение, что Джо Байден признал, что секретные документы хранились в «личной библиотеке» у него дома.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Байден сказал: «Они (личные юристы) закончили проверку прошлым вечером. Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в моей личной библиотеке».

Вашингтон, Иван Бабурин

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