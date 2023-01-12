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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 12 января 2023, 19:56 мск

Новости Политика

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Германия пока не приняла решение об отправке немецких танков на Украину. Финляндия тоже

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время посещения немецких солдат сил НАТО в Мариенберге (федеральная земля Саксония) в четверг, 12 января, заявила, что руководство страны пока не изучает вопрос поставок немецких танков Украине, – сообщает Интерфакс.

В частности, глава минобороны Германии сказала: «Правительство не принимало решения о поставках танков (...). К тому же такой вопрос не выносили на обсуждение. Берлин предоставит Украине 40 БМП Marder и обучит украинских военных на них работать.

В свою очередь финское агентство новостей STT сообщило, что президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна передаст Киеву немецкие танки «Леопард» только при определенных условиях

В интервью агентству Ниинистё сказал: «Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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