Украинские неонацисты разрушили более 400 домов в городе в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 12 января, во время посещения Шебекинского городского округа для контроля за ходом восстановительных работ после обстрела территории заявил, что в результате регулярных артатак со стороны Украины разрушения зафиксированы в 409 жилых помещениях города Шебекино, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев все полностью восстановлено. Только за последний обстрел пострадало еще 54 жилых помещения. Сейчас строительные бригады делают последние замеры, часть окон уже в процессе изготовления. Средства на восстановление домовладений выделяются из резервного фонда области. Объем восстановительных работ еще очень большой».

Белгород, Иван Бабурин

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