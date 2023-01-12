Генсек ООН станет посредником по Украине, только если все его попросят

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 12 января, заявил, что Антониу Гутерреш может стать посредником по Украине только в случае, когда все стороны его об этом попросят, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что «Саммит мира» планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Дюжаррик сказал: «Мы видели сообщения в прессе. Позиция генсека неизменна. Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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