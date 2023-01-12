В США назначен спецпрокурор для расследования ситуации с «секретными документами Байдена»

Министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд на брифинге в четверг, 12 января, объявил, что назначил бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации с секретным документами, найденными в частном офисе и доме Байдена, – сообщают СМИ.



В ходе выступления перед представителями СМИ Гарланд сказал: «Ранее сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хёра спецпрокурором по делу, о котором я только что говорил. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом. Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства».

Вашингтон, Иван Бабурин

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