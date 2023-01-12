Небензя: Истоки украинского кризиса – в желании США быть международным жандармом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по теме верховенства права в четверг, 12 января, заявил, что истоки украинского кризиса лежат в стремлении США играть роль мирового жандарма, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Реальные истоки украинского кризиса лежат в высокомерии Запада и его абсолютном нежелании считаться с чужими интересами даже тогда, когда речь заходит о таких важнейших вещах, как безопасность государства. Истоки нынешней непростой ситуации лежат еще и в неудержимом стремлении Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил».

«Лейтмотивом выступления наших западных коллег в последнее время стал тезис о том, что своего рода Рубиконом с точки зрения международного права стало начало специальной военной операции России на Украине. Из этого может создаться впечатление о том, что до этого момента будто бы вообще ничего противоправного в мире не происходило. Разумеется, это не так. Международное право было неоднократно попрано и изнасиловано задолго до этого. И вовсе не Россией», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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