Экс-генсек НАТО призвал к немедленным поставкам оружия Тайваню

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поставлять вооружения на Тайвань уже сейчас для предотвращения якобы возможного нападения Китая на остров уже сейчас,– издание The Financial Times.

В колонке для газеты Расмуссен написал: «Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания... Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас».

Кроме того, бывший генсек альянса заявил, «чтобы противостоять Пекину, нужно извлечь уроки из ситуации на Украине».

Лондон, Иван Бабурин

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