СМИ: МАГАТЭ планирует разместить своих инспекторов на четырех украинских АЭС

В ходе визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Украину организация намерена разместить своих инспекторов на четырех украинских атомных электростанциях, – сообщает The Wall Street Journal.

В материале издания, в частности, говорится, что «МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС. Эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций».

Напомним, что накануне глава МАГАТЭ заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего планирует посетить Москву, где надеется встретиться с Владимиром Путиным.

Вена, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»