Киевский режим начал подготовку резолюции ГА ООН по трибуналу против РФ

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 12 января, заявила, что Украина в этом году вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Джапарова сказала: «Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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