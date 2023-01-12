США начали переброску танков и бронемашин в голландский порт

Массовую переброску вооружения для Польши и Латвии в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО через голландский порт Флиссинген в среду, 11 января, начали США, – сообщает в четверг, 12 января, Reuters.

Куратор операции со стороны США полковник Роберт Келлам в интервью агентству сказал: «В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники. Среди техники – танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас».

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в рамках программы «Atlantic Resolve» США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams.

Брюссель, Иван Бабурин

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