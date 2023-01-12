Анкара отвергла любые уступки по поводу вступления Швеции в НАТО

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в четверг, 12 января, заявил, что Анкара не пойдет ни на какие уступки для вступления Швеции в НАТО, – сообщают СМИ.

Фахреттин Алтун, в частности, сказал: «Швеция должна сдержать обещания, которые она дала в Мадриде, для вступления в НАТО, членом которой Турция является 70 лет. Не стоит ожидать, что Турция пойдет на какие-то уступки по этому поводу».

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя акцию в поддержку Рабочей партии Курдистана, состоявшуюся накануне в Стокгольме, в своем Twitter написал: «Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций. Мы самым резким образом осуждаем эти гнусные действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций – это требование закона и взятых обязательств перед нами».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»